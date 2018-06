Portugali MM-rallil punktideta jäänud Sebastien Ogier on tagasilöögi unustanud ning jahib tuleval nädalal Sardiinias taas esikohta.

"Portugali võistlusest on kahju, sest meil oli vajalik kiirus, et võita," meenutas Ogier eelmist rallit, mis tal õnnetuse tõttu luhtus. "Tegin väikse vea, millel olid suured tagajärjed. Aga see on nüüd minevik ja keskendume täielikult Sardiinia rallile, et teha võimalikult hea tulemus."

Ta jätkas: "Olen siin palju võistelnud ning õppinud keerulisi tingimusi nautima. Saar on ilus, kuid siinne ralli pole sugugi lihtne, sest maastik on vahelduv. Kogu võistluse jooksul tuleb keskendumine säilitada ning seda me kavatsemegi."

Ogier on õnnelik, et sel korral ei pea ta teepuhastaja tööd tegema, kuid oluliselt lihtsamaks ta elu siiski ei lähe. "Kui suudame reedese päeva järel esikoha konkurentsis olla, siis on meil võimalus lõpuni kõrges mängus püsida."

Prantslane võitis Sardiinia ralli kolmel korral järjest (aastatel 2013-2015), tunamullu oli parim Thierry Neuville, eelmisel aastal triumfeeris Ott Tänak.