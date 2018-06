Viimane tähtsam lahing toimus tugeva Läti meeskonna SPLY ja Ukraina FaTal-ShoT vahel, kes pakkusid ohtralt põnevust. Paremat minekut näitasid ukrainlased, juhtides poolaja tulekuks 9:6. Teisel poolel sai Läti meeskond ehmatusest üle, kes heitluse alguses otsustavates olukordades selgelt alla jäi. Samm korraga saadi aga enesekindlus tagasi ning võideti mäng lõpuks 16:13.

Veerandfinaalides astuvad lõpliku seisuga omavahel vastamisi: 5Taps (Eesti) vs HexCom (Slovakkia), amp-de (Venemaa) vs Bambozl (Eesti), GLF- (Venemaa) vs KuFDumai (Leedu) ja SPLY (Läti) vs Amat (Eesti)