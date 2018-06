Toyota rallimeeskonna juht Tommi Mäkinen on järgmisel nädalal toimuva Sardiinia MM-ralli eel ootusärev, sest tema käsutuses on mullune võitja Ott Tänak, teise koha mees Jari-Matti Latvala ja aasta eest neljanda koha saanud Esapekka Lappi.

„Tunnen end ralli eel enesekindlalt. Usun, et meil on seda tüüpi teede jaoks hea komplekt,“ rääkis Mäkinen pressiteate vahendusel. „Oleme juba Sardiaanias häid tulemusi näidanud, lisaks võitis Ott siin eelmisel aastal, seega arvan, et kõik meie piloodid tunnevad end seal mugavalt. Kokkuvõttes on palju põhjusi, et olla positiivselt meelestatud.“