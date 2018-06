Viiekordne snuukri maailmameister Ronnie O’Sullivan avaldas Mirrorile antud intervjuus, et pidutsemine, alkohol ja narkootikumid on tema jaoks minevik. Kõigi aegade parimaks mängijaks peetavast mehest on saanud tervislikult toituv ja igapäevaselt teeniv sportlane.

O’Sullivan tunnistas, et vanasti algasid ta päevad kanepit pahvides, sest teisiti oli tal raske end käima saada. Pidutsemine oli tema elus iganädalane. „Ma ei igatse neid aegu. Nüüd on mu elus iga päev pidu,“ tunnistas ta.

„Pidutsemine ja samal ajal turniirideks valmistumine oli väsitav. See oli raske töö. Nüüd ärkan kell seitse hommikul ja lähen jõusaali või jooksma. Lisaks veedan koos sõbratariga kvaliteetaega ning seeläbi naudin rohkem ka töö tegemist. Elu on tunduvalt parem kui varem.“