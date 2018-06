Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel pidi täna õhtul väljakule tulema ka Eesti esireket Anett Kontaveit, kuid vihma tõttu lükkus matš edasi. Kontaveit ja tšehhitar Petra Kvitova peaks väljakule tulema homme. Kellaaja edastame lugejateni kohe, kui korraldajad uue ajakava avaldavad.

Play has been cancelled for today.#RG18