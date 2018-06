Ameerika Ühendriikides treeninglaagris viibivad Quick-Step Floorsi meeskonna ratturid said halva üllatuse osaliseks, kui nägid, et nende ööbimiskohta on sisse murtud.

Kutsumata külalisteks polnud aga pikanäpumehed, vaid hoopis karud. Mesikäpad haistsid ilmselt hea ja parema lõhna ning soovisid ka endal suu mesiseks teha, vahendab Spordipartner.ee.

Iljo Keisse, Maximiliano Richeze ja Fernando Gaviria nägid neljapäeval enne trenni minekut elukoha lähedal nelja pruunkaru: ema koos kolme pojaga. Mehed ei osanud halba aimata, kuid tagasi tulles olid nad segipaisatud elamist nähes ehmunud.