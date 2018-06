Eesti jalgpallikoondis võitis kolmapäeval Balti turniiri avamängus 2:0 Leedut ja homme mängitakse Riias Lätiga. Eestil on hea võimalus üle 80 aasta taas Balti turniir võita, möönas ka peatreener Martin Reim.

"Tahaks muidugi need jutud lõpetada, et 80 aastat ja nii, aga ma ei saa ainult selle peale mõelda," selgitas Reim Soccernet.ee-le.

"Tore, et (Lätit) võitsime, aga momendil on seis selline, et kõik võivad veel võita selle Balti turniiri. Midagi ei ole veel otsustatud. Homne paneb paika, kas suudame selle kindlustada, peame ootama või ei ole variantigi. Loodame vältida rumalaid apsakaid, et vastasele lihtsaid võimalusi anda. Iga kord see õnneks ei lähe."

Eesti ja Läti kohtumine algab kell 18.00.