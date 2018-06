ENDUURO

Tallinna Lauluväljakul sõidetud enduro MM-etapi proloogi võitis Thomas Oldrati

Reede õhtul rohkearvulise publiku ees sõidetu enduro MM-etapi, Enduro Tallinn GP proloogi võitis Itaalia võistleja Thomas Oldrati. Rohkete takistustega rajal eksisid paljud, nende hulgas ka favoriidid. Teine ja kolmas koht Enduro GP arvestuses läksid Suurbritanniasse, Daniel McCanneyle ja Bradley Freemanile. Eesti parim oli Martin Leok.

Proloogil mõõdetakse küll aega aga see ei lähe järgnevate katsetega liitmisele. Küll saab iga klassi üheksa paremat endale järgmiseks päevaks preemiasekundeid, mis arvestatakse nende ajast maha. Oldrati teenis proloogi võiduga 12 sekundit, üheksanda koha saanud sõitja ajast läheb laupäeval maha 1 sekund.

Eestlasi osaleb MM-etapil kokku kaheksa ja Enduro GP ahk absoluutarvestuses klassis oli neist kiireim Martin Leok, kes oli 21, Aigar Leok oli 23 ja Timo Hermlin 26. Priit Biene, kes sõidab Junior arvestuses oli oma klassi 20. kohal.

Laupäeval ja pühapäeval läbivad sõitjad Maardus ja Jõelähtmel kolmest katsest koosnevat ringi mõlemal päeval kolm korda. Esimesed võistlejad stardivad Tallinn Lauluväljakult kell 9.00 ja suunduvad kohe Maardu krossirajale, kus on krossikatse.

Sealt edasi liiguvad nad Jõelähtmele, Võerdla motomaastikualale kus on ekstreemkatse, misjärel minnakse tagasi Maardu krossiraja äärde, kus ootab hooldus. Selle järel starditakse taas Võerdlas päeva pikimale, endurotestile. Ühe ringi pikkuseks on 47 kilomeetrit ja selle läbimise ajaks on arvestatud orienteeruvalt 1 tund ja 50 minutit. Tagasi Lauluväljakul on sõitjad kell 15.30 ja siis sõidetakse päeva lõpuks veel ka proloogi rada läbi. Peale seda on selge, kes on selle päeva kiireimad.