Kätte on jõudnud juunikuu esimene laupäev, kus suur rõhk on tennisel, sest täna astuvad Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel väljakule nii Anett Kontaveit (vs Petra Kvitova, orienteeruvalt kell 12) kui ka Jürgen Zopp (vs Maximilian Marterer, orienteeruvalt kell 14). Lisaks on (kell 18) võistlustules meie jalgpallikoondis, kes loodab Riias lõpetada 80aastase põua ning tuua Balti turniiri võitjakarikas sedapuhku Tallinnasse. Sellel ja kõigel muul põneval hoiab silma peal Õhtulehe spordiblogi. Püsige lainel!