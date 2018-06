Toyota rallimeeskond postitas oma Facebooki video, kus saab sõna eestlanna Kätlyn Graudin, kes töötab tiimi külaliste koordinaatorina.

"Olen üks esimesi, kes hooldusalale saabub ning peaaegu viimane, kes sealt ka lahkub. Valmistan hommiku-, lõuna- ning õhtusööke ning vahel ka õhtusnäkke, kui hooldepaus väga hilja peale jääb. Meie meeskonnas on 80 inimest ja kui nad kõik korraga sööma tulevad, on meil käed-jalad tööd täis. Peame tagama, et nad kõik süüa saaksid," rääkis eestlanna.

"Igal lõunal on meil 150 külalist. Töötame nagu restoranis. Suurim tänutunne on see, kui saan inimestele süüa pakkuda ja nad lahkuvad siit naerul nägudega."

Kuidas on Toyota tema elu aga muutnud? "Teadsin enne ka üht-teist rallimaailmast, aga pärast siia tööle tulekut muutus mu elu täielikult. Toyota meeskond on kahtlemata kõige lahedam koht, kus ma kunagi töötanud olen," sõnas Graudin lõpetuseks.