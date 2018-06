Inglane kõnnib mööda Thamesi kallast, kus seisab lehm ja mäletseb. Lehm tõstab pea ja teretab viisakalt. Mees jääb imestunult seisma.

"Vabandage, ka te ütlesite midagi?"

"Ma ütlesin teile "Tere hommikust". Te ärge imestage, sir. Ma olen koos peremehega lõpetanud Oxfordi ülikooli," vastab lehm.

"Aga kus on teie peremees?"

"Seal eemal, see d˛entelmen, kes rohtu niidab."

Mees läheb rohtu niitva d˛entelmeni juurde ja kiidab:

"Sir! See on lausa imetlusväärne! Mõne minuti eest rääkisin ma teie lehmaga juttu!"

"Ja kas ta ütles, et lõpetas koos minuga Oxfordi?"

"Jah, sir!"

"Ärge uskuge teda, ta valetab."