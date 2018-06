Eesti võrkpallikoondis jätkab pühapäeval jahti Euroopa Kuldliiga finaalturniiri kohtale. Rahvusmeeskond läheb võõrsil vastamisi Belgiaga. Kell 18.30 algavast meeste mängust näeb otsepilti Kanal12 vahendusel.

Meeste esimene kohtumine Belgiaga lõppes Eesti 3:1 võiduga, ent võrreldes selle matšiga on belglaste read täienenud kolme mehega, eesotsas rünnakuliidri Sam Derooga. Samuti on juures sidemängija Stijn D´Hulst ja libero Jelle Ribbens, mis tähendab, et viimati sel kohal tegutsenud nurgaründaja Francois Lecat saab oma tavapärasel positsioonil mängida.

Peatreener Gheorghe Crețu ootab oma hoolealustelt keskendunud tegutsemist. „Mõlemad meeskonnad on kõrgelt motiveeritud, et finaalturniirile pääseda. Seekord on meil vastas teistsugune Belgia, kui eelmises mängus, sest lisandunud on kolm uut meest. Samas oleme nendega ka varem täiskoosseisus mänginud ja see pole meie jaoks midagi uut. Kindlasti tuleb võimsate emotsioonidega kohtumine ja võidab see, kes suudab oma potentsiaali ära kasutada ja olulistel hetkedel rahulikuks jääda,“ vaatas peatreener kohtumisele ette.