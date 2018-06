Eesti võrkpallikoondis jätkab pühapäeval jahti Euroopa Hõbeliiga finaalturniiri kohtale. Rahvusnaiskond läheb võõrsil vastamisi Šveitsiga, kellest kodusaalis saadi jagu 3:2. Mäng Genfis algab pühapäeval kell 17.30, live-skoori on võimalik jälgida SIIT.

Võrreldes selle kohtumisega on Šveitslannade read täienenud diagonaalründaja Maja Storckiga. Peatreener Andrei Ojamets sõnas kohtumise eel, et tegu pole sellisel tasemel mängijaga nagu rootslaste liider Isabella Haak, ent juurde annab tema lisandumine kindlasti. „Eelmises mängus tegutsesid nad sisuliselt ilma diagonaalita ning rünnak käis läbi tempo ja nelja. Nüüd läheb nende rünnak mitmekesisemaks, aga usun, et me suudame sellele reageerida ning kaitses ja blokis hoolikalt tegutseda,“ kommenteeris Ojamets.

Mäng on suure tähtsusega mõlemale, mistõttu ootab peatreener põnevat kohtumist. „Mõlemad pooled saavad aru, mida see kohtumine tähendab – meile tähendab võit pääsu finaalturniirile, neile tähendaks kaotus sealt eemale jäämist. Meie esimene mäng nendega oli kvaliteedi poolest närviline ja tegime palju vigu katses ja blokis. Mängud Rootsiga olid meie poolelt tunduvalt paremad,“ lisas juhendaja.