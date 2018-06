Tänane võit tähendab, et eestlanna on viimase kuu aja jooksul alistanud koguni neli maailma esikümne mängijat - kaks korda Venus Williamsi, korra Caroline Wozniackit ning korra Petra Kvitovat. Kui üllatav selline edu tema enda jaoks on?

Oma karjääri jooksul kolmandat korda Suure slämmi turniiril neljandasse ringi jõudnud Kontaveit ei soovinud tänast saavutust varasematega siiski võrrelda. "Kõik slämmid on erinevad. US Open ja Austraalia olid samamoodi omamoodi kogemused. Praegu olen kindlasti natukene kogenum kui eelmistel kordadel," sõnas ta.

Mida teab eestlanna oma järgmise ringi vastasest, kelleks on mullune US Openi võitja Sloane Stephens (WTA 10.)? "Eks mingil määral ikka tean, kuidas ta mängib ning mis tema stiil on. Aga olen seda kõike ainult näinud. See, kuidas kõik väljakul välja hakkab nägema, kui meie kaks agressiivset stiili kokku lähevad, on hoopis midagi muud," sõnas ta lõpetuseks.