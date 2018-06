„Jaksu oli küll," sõnab ta enesekindlal toonil. "Taastusin ilusti ära. Vastane surus päris jõhkralt oma mängu peale. Mängis sellist ebamugavat vasakukäelise tennist. Ja oli minust täna lihtsalt parem. Ei taha väga palju nuriseda, sest turniir läks tõesti hästi."

Statistikast nähtub, et Zopp tegi 46 lihtviga Martereri 11 vastu. Ja võitis kõigest 54% esimese servi punktidest (vastane 82%). "Statistika ei anna alati head pilti, miks mäng nii läks," ütleb Zopp ja osutab taas sellele, et vastasel õnnestus pallimadinat dikteerida.

Ta nõustub, et kolmas sett – eelkõige selle algus – oli parem kui esimesed kaks. Kas tekkis uus lootus, et äkki õnnestub asi taas oma kasuks pöörata? "Olin positiivselt meelestatud, et võin vähemalt selle seti võita. Kas just mängu... Tundsin end kuidagi paremini ja olin rohkem mängus sees. Võib-olla tegi ta ka rohkem lihtvigu. Alguses ei saanud mängule kuidagi küüsi taha," aruteb ta.

Miks need mängu algused kuidagi ei taha sujuda? "Ei tea, peate treeneri käest küsima. Nii ei ole hea alustada. Tase on mängu alguses kehvem jah kui muidu. Üritan treeneriga rääkida ja selgusele jõuda."

Ta lisab, et võtab Pariisist palju positiivset kaasa. "Juba kas või see, et polnud ammu mänginud viit setti ja et suudan kaks ringi viies setis tugevaid vastaseid võita. Keha oli täiesti okei. Midagi kuskilt ei valutanud, see oli üks väga hea märk mulle.

See, et suudan endast [edetabelis] kõrgemal [asuvate] meestega võrdselt mängida, on üks asi. Aga võita... Socki alistamine esimeses ringis andis väga palju enesekindlust.

Pean natuke seedima kogu värki. Poleks elus arvanud, et olen Pariisis kaks nädalat. Täna oleks imelik nuriseda. Aga väga adekvaatset analüüsi on ka raske praegu anda. Kogu värk on nii emotsionaalne. Need võidud... pärast esimese ringi võitu proovida välja tulla emotsioonist, keskenduda järgmisele mängule... praegu tunnen, et olen täitsa tühi. Füüsiliselt on okei, aga vaim on täitsa kutu. Tahaks lihtsalt koju minna ja taastuda."