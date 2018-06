Paarisaerulise neljapaadi esimene tõsisem uue koosseisu (Kaur Kuslap, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Andrei Jämsä.) katsetus ei õnnestunud, sest Belgradi MK-etapil ei jõutud A-finaali.

Eelsõidus sai Eesti kvartett, mille tavapärast eessõudjat Kaspar Taimsood asendab Kuslap, viimase ehk neljanda koha (finaalipääs ehk teisena lõpetanud Saksamaa jäi 8,05 sekundi kaugusele), tänase vahesõidu lõpetasid meie mehed Norra ja Venemaa järel kolmandana. Finaali ehk kuue parema sekka viinuks 4,25 sekundit kiirem aeg.

See tähendab, et neljapaat sõuab homme B-finaalis, kus on vaid kolm kvartetti. Jagamisele lähevad kohad 7.-9.