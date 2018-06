Eikellegimaa. Keskväli ei kuulunud mitte kellelegi ja sellest on tegelikult kahju. Tuletame meelde, et vastas oli siiski Läti koondis, kes viimati viigistas 1:1 Fääri saartega ja kaotas 0:1 Gibraltarile. Sellise satsi vastu peaks Eesti alati matši domineerima. Kui mängu oma kätte ei võeta, saavadki tihtipeale otsustavaks üksikud maagilised hetked, nagu oli lätlaste 70. minuti värav, mil Janis Ikaunieks palli karistasala nurga juurest ristnurka keerutas. Tõsi, pärast väravat hakkas Eesti rohkem palli valdama, kuid Läti kaitses südilt.

2. Kas Konstantin Vassiljev peaks ikka tipuründes mängima?

Nii ja naa. Mõne koondise vastu võib Kostja tipus mängitamine olla üsna ideaalne valik, kuid täna see pigem nii ei olnud. Samas teavad kõik, et kui Kostja on väljakul, võib juhtuda imesid. Teine levinud tarkusetera kõlab: mida lähemal Vassiljev vastase väravale mängib, seda parem.

Tuleb siiski tunnistada, et Henri Anieri puudumisel on üsna mõistlik versioon Vassiljevit tipus kasutada. Eriti olukorras, kus Kostja saab vahel ka äärele langeda ning Sergei Zenjovile tipuründesse ruumi teha. Võimalusi tekkis täna korralikult, kuid sihile ei jõudnud keegi.

3. Kas Matvei Igonen mängis end koondises pildile?

Jah ja ei. Kolmapäeval Leedu vastu tõestas Sergei Lepmets, et võib väga edukalt koondise väravat kaitsta. Täna tegi sama Igonen. Noor mees mängis kindlalt: tõrjus palle, jagas häid sööte ja hoidis värava peaaegu puhtana. Samas on hetkel üsna kahtlane, et Igonen ka sügisel koondisekutseid teenib. Asi pole üldse selles, et tema kuidagi kehv oleks, vaid pigem on konkurents tasavägine ja tugev. Lisaks Igonenile ja Lepmetsale tahavad mänguaega ka Mihkel Aksalu, Andreas Vaikla, Marko Meerits ja Mait Toom…

4. Kes oli Eesti parim?

Markus Jürgenson. See võib esialgu kõlada ehk ootamatu valikuna, aga tegelikkuses ei tõusnud mitte keegi teistest tundavalt rohkem esile. Jürgenson tegi ilmselt oma karjääri parima koondisemängu: kaitsefaasis oli ta kindel, ründefaasis aga silmapaistev. Mitmed head söödud ja tsenderdused tekitasid kaaslastele ruumi ja võimalusi. Esiletõstmist väärvad kindlasti ka Matvei Igonen, Sander Puri, Karol Mets, Konstantin Vassiljev ja Sergei Zenjov.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Eesti peab suutma rohkem palli vallata ja mängu kontrollida. Loogiline, et seda ei pea tegema näiteks Kreeka vastu, aga lätlaste vastu tuleb pall endale võita ja seda hoida. Nõnda vastane väsib ja raugeb ka nende mänguhimu.

Läti koha pealt on raske öelda. Ülimasendava seeria järel saadi Eesti vastu hea tulemus ning nüüd minnakse pea püsti edasi.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?

Eesti koondis kohtub täpselt nädala pärast Lillekülas MM-finaalturniiriks valmistuva Marokoga (MMil kuulutakse samasse alagruppi Hispaania, Portugali ja Iraaniga).