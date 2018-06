Enduro maailmameistrivõistluste etapina kavas oleva Tallinna GP esimese täispika päeva kiireim oli britt Bradley Freeman, kes tegi väga stabiilse päeva.

Ta võitis vaid ühe katse (11st), kuid oli ülejäänutel kindlalt esikolmikus. See tagas talle 15,85 sekundi pikkuse edu teise koha saanud Eero Remese ees. Kõik kaheksa Eesti sõitjat tulid enam kui 170 kilomeetri pikkuse päeva korralikult lõpuni ja on valmis teiseks päevaks, mis on esimese koopia.

„Ma olen nii õnnelik, et sain täna siit absoluutarvestuse võidu," lausus Freeman pressiteate vahendusel. "Tiim tegi supertöö ja katsed olid mulle puhas nauding. Nagu arvata võis, siis endurokatse, mille pikkus oli umbes kümme minutit, oli väga oluline. See oli keeruline ja muutus iga läbimisega raskemaks."