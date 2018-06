Eesti praegune parim naistennisist Anett Kontaveit (WTA 24.) kohtub Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluse neljandas ringis mulluse US Openi võitja, ameeriklanna Sloane Stephensiga (WTA 10.).

Äsja selgus homne ajakava, mis teatab, et Kontaveidi ja Stephensi madin on peaväljaku (Court Philippe Chatrier) kolmas matš. Täpset algusaega on võimatu ennustada, kuid enne kella 16 see pigem ei alga.

Kell 12 avavad sealse võistluspäeva Madison Keys ja Mihaela Buzarnescu ning pärast neid heitlevad mehed Dominic Thiem ja Kei Nishikori.

Kontaveit ja Stephens pole omavahel veel kordagi kohtunud. Mõlemad astuvad lahingusse puhkepäevata, sest nende kolmanda ringi matš lükkus vihma tõttu eilselt tänasele.