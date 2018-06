Eesti jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri teises mängus 0:1 Lätile. Riias toimunud kohtumises kaptenipaela kandnud ja tipuründes mänginud Konstantin Vassiljev tunnistas, et näeb end tulevikus ikkagi poolkaitsjana.

„Proovisin teha kõike, mis sel positsioonil võimalik. Olen ka varem öelnud, et koondise eest võin väravas ka seista,“ ütles Vassiljev pärast matši.

„Samas arvan, et ka treenerid saavad aru, et see pole minu jaoks kõige parem koht. Nõustun, et see võib olla üks võimalustest, kuid tipuründajana on teised valikud parimad. Ise näen ennast ikkagi keskväljal. Olen seal ju terve karjääri mänginud. Ees pole lihtne. Eriti, kui me pikka palli mängime. Peab olema midagi fantastilist, et hoiaksime palli enda käes.“

Konstantin Vassiljev. (Alar Truu)

Vassiljev ise sai teisel hooaja poolel Poola kõrgliigas vähe mänguaega, kuid tema praegune sportlik vorm on vaatamata sellele korralik. „Ootasin halvemat vormi, just füüsilises mõttes. Suutsin 90 minutit ära mängida ja suuremat läbikukkumist ei olnud.“

Miks Eesti ikkagi Lätile kaotas?„Ma ei ütleks, et olime hambutud. Meil oli võimalusi, kuid mingil hetkel jäime liiga pikaks ajaks ilma pallita. Usun, et puhas ründaja oleks meid aidanud. Lätlased andsid meile võimalusi, kuid meie neid ei kasutanud.“

Kaitsja Karol Metsa sõnul olid lätlased agressiivsemad ja surusid oma tahtmise peale. "Nemad olid mängus innukamalt sees ja tuleb neid hea mängu eest tunnustada. Nende ründajad olid pidevalt agressiivsed ega lasknud meil mängu üles ehitada ega söötu otsida. Nad tegid meie elu väga raskeks."