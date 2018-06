"Läti oli täna väga hea ja agressiivne. Nad tulid kõrgelt peale ja me polnud piisavalt teravad, et end surve alt hästi välja mängida. Kui suutsime täpsete söötudega palli üle viia, siis tekkis ka võimalusi, kuid liiga tihti läksid pallid kaotsi. Me ei saanud initsiatiivi enda kätte. Meie poolt oli täna kangutatud esitus, polnud sellist kergust nagu eelmises mängus," arutles Reim.

Reim tunnistas, et võib Vassiljevit ründajana kasutada ka sügisel Rahvuste liigas. Ta möönis, et see sõltub nii Vassiljevi vormist kui ka vastaste mängustiilist. "Me ei pane teda mängu, sest ta on Konstantin Vassiljev. Usume, et sellise käiguga suudame ründefaasis vastasele rohkem segadust tekitada."