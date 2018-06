Mängijad on veendunud, et muru ja kunstmuru vahel pendeldamine põhjustab neile rohkem vigastusi ja pikendab taastumisaega.

"Jalgpall kunstmurul on täiesti teine mäng," lisas endine Hollandi koondise poolkaitsja Mark van Bommel. "Palli liikumiskiirus, taklamised (tackles)... tehniliselt erineb see paljuski muruvutist. Lisaks on märkimisväärne, et ükski juhtiv jalgpalliriik pole sellist kunstmuruusku nagu Holland."