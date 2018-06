Kevadel karjääri lõpetanud Rootsi tippsuusatajad Anna Haag ja Emil Jönsson abiellusid eile Gotlandi saarel.

Loomulikult oli külaliste seas palju suusatajad, näiteks Charlotte Kalla, Ida Ingemarsdotter, Kikkan Randall, Stina Nilsson, Teodor Peterson, Johan Olsson ja Calle Halfvarsson, kirjutab Expressen.

Anna Haag and Emil Jönsson got married!!!

Big congrats to the newlyweds 👰❤🤵🏼https://t.co/5QQQU7E2EK pic.twitter.com/m2xczU5FQc