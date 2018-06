Itaalias Mugello ringrajal toimuv Moto3 võistlusklassi kihutamine lõppenuks äärepealt ühele kohalikule jänesele õnnetult.

Nii haavikuemanda kui ka hispaanlase Jorge Martin Almoguera õnneks jõudis ta imenapilt enne mootorratta alla jäämist üle tee lipata. Võib vaid ette kujutada, mis vastasel juhul juhtunuks...

Muide, Martin Almoguera finišeeris võitjana.