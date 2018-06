Odaviskaja Magnus Kirt alistas täna Tartus Gustav Sule memoriaalil Andrus Värnikule kuulunud Eesti rekordi ja tõusis EMi medalisoosikute hulka.

Kirt sai esimesel katsel kirja 83.09 ja teisel sündis Eesti rekord 88.45. "Väga suur au on olla selle rekordi omanik," rääkis ta pärast etteastet. "Ma ei ole pikka aega nii hästi sisse visanud. Tundsin kohe, et tuleb pikk vise."

Samas rõhutas Kirt, et Eesti rekord pole tal olnud ainueesmärk. "Usun, et olen heas vormis, aga loodan, et see ei ole veel tippvorm," arutles ta. "Sellest tulemusest ei tohi end mugavaks lasta. EMini on veel palju aega, tuleb samamoodi jätkata."

Pikemalt loe Kirdi võistlusest ja mõtetest homsest Õhtulehest.