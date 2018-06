Sloane Stephens alistas Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis ülikindlalt 6:2, 6:0 Anett Kontaveidi. Ameeriklanna oli matši järel rahulolev.

"Mängu alguses olin väga närviline. Ei suutnud hästi palli tabada. Hakkasin veidi rohkem liikuma ja suutsin tugevaid lööke sooritada. Usun, et see aitas mind. Üritasin kõvasti võidelda ja lõpuks õnnestus mul hea partii teha," võttis Stephens matši kokku.

Pärast avasetis 1:2 kaotusseisu jäämist võitis ameeriklanna kõik ülejäänud 11 geimi. "Pole paha," kommenteeris ta võimsat ülekaalu tagasihoidlikult.

Prantsusmaa lahtistel jõudis Stephens esmakordselt nõnda kaugele. Nüüd on ta vähemalt veerandfinaalis mänginud kõigil neljal Suure slämmi turniiril. "See on väga lahe," muigas 25aastane tennisist. "See on paljude naiste unistus ja mina olen seda nüüd teinud."