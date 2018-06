Euroopa Kuldliiga alagrupimängus jäi Eesti võrkpallikoondis võõral väljakul 0:3 (27:29, 19:25, 19:25) alla viimase EMi neljandana lõpetanud Belgiale.

Kui kodusaalis õnnestus eestlastel Belgia üsna kindlalt alistada, siis võõrsil panid vastased oma paremuse maksma. Tõsi, võõrustajatel oli tänaseks lahinguks kolm lisameest, eesotsas rünnakuliidri Sam Derooga.

Meie mehed said hästi minema ning pääseti mõne punktiga juhtima. Vähehaaval said belglased mängu sisse. 17:19 kaotusseisust sai koduperemeeste 20:19 edu. Pikaks veninud geimilõpus olid võõrustajad kindlamad ning panid oma paremuse 29:27 maksma.