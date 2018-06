Eesti rahvusnaiskond alistas Genfis peetud Euroopa Hõbeliiga alagrupimängus Šveitsi 3:1 (21:25, 25:19, 25:17, 25:15) ning tagas ühtlasi pääsu juuni keskel Rootsis toimuvale finaalturniirile. A-alagrupi liider on 12 punktiga finaalturniiri korraldajana edasipääsu kindlustanud Rootsi, Eestil on 11 punkti ja Šveitsil 7.

Heade servide toel kasvas ka enesekindlus ja kolmas ning neljas vaatus kulgesid juba eestlannade domineerimise tähe all. Sidemängijast kapten Julija Mõnnakmäe kaval hanitus andis kolmanda vaatuse keskel Eestile 8:5 edu ja kuigi Šveits jõudis veel punkti kaugusele, kustutasid Ennoki ja Laagi rünnakud ning mitu võimsat blokipunkti vastaste lootused nig kolmas geim võideti 25:17 ning viies 25:15. Kogu mäng seega Eestile 3:1.

Kertu Laak panustas võitu 21 punkti (+18). "Tunne on super! Pärast esimese geimi kaotust suutsime end tõsiselt kokku võtta ja surusime oma mängu peale. Serviga suutsime neid võrgust eemale suruda ja see aitas. Kiidan kõiki, see oli tiimi võit! Meie rünnak oli mitmekülgsem," kommenteeris kohtumise parimaks valitud Laak.

Võrreldes esimese omavahelise kohtumisega (mille Eesti 3:2 võitis) olid šveitslannade read täienenud diagonaalründaja Maja Storckiga, ent ka tema pidurdamisega saadi hakkama. Strocki arvele jäi lõpuks 10 silma. Peatreener Andrei Ojamets tõdes, et suurde hätta ei jäädud ühegi vastasega.

Kertu Laaki toetasid Eesti poolel 12 punktiga (+7) Anu Ennok ja Kristiine Miilen 10 silmaga (+5). Eesti vastuvõtuprotsendiks kujunes 42, rünnakuid realiseeriti 51-protsendiliselt. Servil tehti 9 viga ja löödi ja 9 ässa, blokiga teeniti 8 punkti (neist 3 läks Eliisa Peidi arvele). Šveitsi naiskonna edukaimana tõi Madlaina Matter 11 punkti (+9). Šveitsi vastuvõtt oli 39%, rünnak 43%. Blokist teeniti punkte 9 ja servilt 7 (vigu kogunes 12).

Naiskonna koosseis mängus Šveitsiga: Hanna Pajula, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Marje Rosenblatt, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor.

Eesti naiskond on A-alagrupis 2. kohal, 5 mänguga oleme kogunud 11 punkti. Liider on 12 silmaga Rootsi, Šveitsil on 7 punkti. Viimases voorus 6. juunil mängib Eesti naiskond kodus Kosovo vastu. B-alagrupis on Austrial 13 ja Albaanial 11 punkti, Gruusia ja Iisrael on kogunud 3 silma.