Leedu korvpalli meistriliigas selgus esimene finalist. Kaunase Žalgiris alistas 83:64 Lietkabelise, võites poolfinaalseeria 3:0. Vaatamata sellele, et suurem osa viimasest veerandajast mängiti peatreener Šarunas Jasikeviciuseta.

Mängu lõpuni oli jäänud umbes kaheksa ja pool minutit, kui Žalgirise mängijale kaheldav viga vilistati. Emotsionaalne Jasikevicius polnud sellega rahul ning ta elas oma nördimust väga valjuhäälselt kohtunike peal välja. Üsna kiiresti vilistatigi talle tehniline viga ning kuna see oli mängu jooksul juba teine, pidi ta platsi äärest lahkuma.

Jasikevicius tunnistas, et tema eemaldamine oli õigustatud, kuid eelnevas situatsioonis kohtunik eksis. Žalgirisel siiski probleeme ei tekkinud. Abitreener Darius Maskoliunas vedas meeskonna kindla võiduni.

Kusjuures Maskoliunas on tänavu pidanud kolmel korral samal põhjusel meeskonna tüüri üle võtma. Kõikidel puhkudel on olnud resultaat positiivne. "Sellepärast ära läksingi. Teadsin, et siis võidame," naljatas Jasikevicius.