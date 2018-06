Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste teisel nädalal ei mängi küll ükski eestlane, ent asjaolu, et Anett Kontaveit jõudis 16 ja Jürgen Zopp 32 parema hulka, annab eestlastele põhjust lugeda turniiri igati kordaläinuks. Ja kasutada kulunud fraasi: siit on hea edasi minna. Kontaveit näitas Pariisis ilmselgelt maailma esikümne taset. Ta näitas seda juba mõne nädala eest Roomas peetud Prantsusmaa lahtiste peaproovis, kus jõudis poolfinaali – ja sealgi oli tegemist absoluutse tippkonkurentsiga, samamoodi olid kohad edetabeli sisuliselt kõik paremad. On tõenäoline, et eilset mängu Sloane Stephensiga segasid mänguvälised asjaolud, sest keset turniiri lahkus Pariisist Kontaveiti treener Glenn Schaap. Sellest trianglist on eriti kahju, sest 22aastane eestlanna on heas vormis, näitas head tennist ja oli valmis heitlema kõige kõrgema koha eest. Ning veel ühe tugeva ja pika turniiri kogemus – igal järgmisel korral astub vastu jälle uus väga tugev vastane – kulunuks just marjaks ära.

Pärast Roomas Elina Svitolinalt saadud kaotust ütles Eesti Föderatsiooni karikasarja naiskonna treener, noorteklassis mõnda aega Kontaveiti juhendanud Märten Tamla: Anett sai just Suure slämmi turniiri silmas pidades kogemuse, mida tal varem polnud.

Ta pidas silmas just asjaolu, et järjest tuli vastu astuda tõelistele tipptegijatele: „Suure slämmi turniiri finalistid peavad pidama seitse mängu järjest. Kui Anett tahab nii kaugele jõuda, siis on olukord täpselt samasugune – heal juhul võib esimeses ja võib-olla ka teises ringis tulla natuke kergem vastane, kuid hiljem kindlasti enam mitte. Sa pead olema vaimselt nii tugev, et kannatama kõik need kõvad mängud järjest ära.“ Kontaveiti kohta hakanuks need sõnad nüüd Pariisis kehtima ilmselt alles teisel nädalal. Küll aga kerkis Tamla öelduga üks-ühele paralleel Zoppi osas. Eesti meeste esireket võitis põhiturniiril kaotusseisust kaks rasket viiesetilist mängu ning tunnistas pärast laupäevast allajäämist sugugi mitte tipptegijale, maailma edetabeli 70. mehele Maximilian Martererile, et väsis just tema vaim.