Magnus Kirt üllatas Gustav Sule memoriaalil vinge odakaarega ning eilsest saati on Eesti rekordnumbrid 88.45. Vinget tulemust märgati ka mujal maailmas.

"Järjekordne vägev odakaar. Magnus Kirt nihutas Eesti rekordi 88.45ni ja viskas end Tartus maailma viiendaks numbriks," seisab European Athleticsi Twitteri seinal.

Nad kirjutavad, et EMil oleks vaja medali võitmiseks ilmselt veelgi kaugemale visata, ent võimalused on kindlasti olemas. "Koos tšehhide Petr Frydrychi ja Jakub Vadlejchiga on Kirt üks suurimatest soosikutest sakslaste trio Johannes Vetteri, Andreas Hofmanni ja Thomas Röhleri vastu."

Käimasoleva hooaja tabelit juhib 92.70ga Vetter. Teine on 92.06ga Hofmann ja kolmas 91.78 visanud Röhler. Vahetult Kirdi ees on Vadlejch, kellel kirjas 88.76. Sakslaste ülekaal on aga üsna hirmutav, sest mehed on kolme peale tänavu oda üle 90 meetri visanud juba üheksal korral.

Suvine kergejõustiku EM peetake 6.-12. augustini Berliinis. Odaviske kvalifikatsioon toimub 8. augustil, finaal järgmisel päeval.