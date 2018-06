"Huvitav, kuidas ka Braunide rahanduslik olukord on?""Tema saab nädalas 50 dollarit ja naine saab 50 dollarit.""Noh, siis pole nii väga vigagi - 100 dollarit nädalas.""Ei, need on ühed ja samad 50 dollarit, ainult enne saab need Braun ja pärast tema naine."