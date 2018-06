Toure sõnul kohtles juhendaja teda teistega võrreldes ebaausalt ning tema arvates peitus põhjus selles, et ta on aafriklane.

"Ma üritasin sellest olukorrast aru saada. Ma küsisin isegi teistelt treeneritelt enda kohta statistikat. Kui ma mõistsin, et minu näitajad on sama head või isegi paremad, kui minust noorematel meestel, kes platsile pääsesid, sain aru, et küsimus pole minu füüsilises vormis. Mul pole õrna aimugi miks, kuid mul on tunne, et ta oli minu peale lihtsalt kade. Ta nägi minus konkurenti. Minu arvates tegi Pep kõik selleks, et minu viimane hooaeg ära rikkuda," jätkas elevandiluuranniklane.

"Ta oli minu vastu õel. Kas te tõesti arvate, et ta oleks saanud Andres Iniestaga niimoodi käituda? Küsisin endalt ühel hetkel, kas see võib olla minu nahavärvi pärast. Ma polnud esimene, kes nii mõtles. Barcelonas esitasid teised samu küsimusi.

Meid aafriklasi, ei kohelda alati teistega võrdselt. Kui vaatame neid probleeme, mis tal ka teiste Aafrika mängijatega oli, ükskõik kus, siis hakkasingi seda endalt küsima," lausus poolkaitsja.

"Ta on lihtsalt liiga tark, et vahele jääda. Ta ei tunnistaks seda [Aafrika pallurite vihkamist] kunagi. Kui ta peaks kunagi väljakule saatma meeskonna, kuhu kuulub viis aafriklast, olen esimene, kes talle õnnitluskoogi saadab.

Pepile meeldib riietusruumi valitseda ja ta tahab sõnakuulekaid mängijaid, kes tema ees põlvitavad ning sõrmi suudlevaid. Mina sellist suhet ei saali. Ma austan oma treenerit, kuid ma pole tema omand," sõnas ta.