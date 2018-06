Eesti naiste tennise esireket Anett Kontaveit teatas täna, et lõpetas koostöö senise juhendaja Glenn Schaapiga ning hollandlase asemel hakkab teda treenima inglane Nigel Sears, kellega alustatakse poolte kokkuleppel kolmekuulise katseajaga tööd juba käesoleval nädalal Hollandis.

"Tal on viimase aasta jooksul väga hästi läinud, aga ta on siiski mängija, kes on ilmselgelt alles arenemas. Minu hinnangul rõhub ta praegu jõule ja panustab peamiselt enda tugevatele külgedele, aga kindlasti läheb ta aastatega ainult paremaks," vahendab ERRi spordiportaal briti sõnu.

"Tema toores jõud on muidugi suur tugevus ja tema mäng on juba praegu väga muljetavaldav, aga mis puudutab tema löökide pagasit, peab ta veel õppima, kuidas erinevaid lööke ja relvi erinevate mängijate vastu kasutada," leidis Sears, kes töötab meie esireketiga esialgu US Open'i lõpuni.

Kas tulevikus võiks Kontaveit ka maaimla esikümne ukse peale koputada? "Ma ei näe ka absoluutselt mitte mingit põhjust, miks ta ei peaks tulevikus esikümnesse jõudma. Ja kui oled esikümnes, oled juba suurtel võistlustel tiitlipretendent."

61aastane Sears, kes oli ka ise profitennisist, on juhendanud maailmas esikümnesse kuulunud mängijaid: Amanda Coetzer (parim edetabelikoht 3.), Barbara Schett (7.), Daniela Hantuchova (5.), Maria Kirilenko (9.), Ana Ivanovic (1.), Jekaterina Makarova (8.). Viimati juhendaski Sears Makarovat, kellega tehti koostööd kuni mulluse US Openi lõpuni.