USAs Massachusettsi haiglas uuringutel käinud Liverpooli jalgpallimeeskonna väravavaht Loris Karius oli 26. mail peetud Meistrite liiga finaalis saanud peapõrutuse ja sellest võisid olla tingitud tema jämedad apsakad, teatas haigla.

Kariust uurinud doktorite Ross Zafonte ja Lenore Hergeti allkirjaga dokumendis seisab, et hoolikalt vaadati läbi ka mänguvideo ja jälgiti Kariuse kontaktijärgseid sümptomeid (jutt käib olukorrast, kus Madridi Reali mängija Sergio Ramose küünarnukk tabas Kariuse pead - toim). Nende ja 31. mail haiglas tehtud uuringute tagajärjel nenditi, et Karius sai mängu ajal peapõrutuse.

"Selle tagajärjel sai ilmselt kahjustada Kariuse visuaalne ruumitaju. Esines selle täiendavaid tundemärke. On võimalik, et see kahjustus avaldas esitusele mõju. Lisaks märgime, et Mr Karius paraneb jõudsalt ning eeldame, et ta terveneb täielikult," seisab haigla avalduses.