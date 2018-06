Tänase spordipäeva ehk põnevaim küsimus on, kas Eesti jalgpallikoondis võidab 80aastase vaheaja järel Balti turniiri? Meie enda töö on tehtud, Leedu alistatud 2:0 ja Lätile kaotatud 0:1. Kui täna kell 19 Vilniuses algavas mängus võidab Leedu Lätit ühe või kahe väravaga, kuulub karikas Eestile. Leedu suurem võit toob esikoha neile, viik või Läti võit aga meie lõunanaabritele. Kell 13 aga algab Tallinnas UEFA superkarika teemaline pressikonverents, kus avalikustatakse ka piletite hinnad. See ja kõik muud põnevad uudised nagu ikka Õhtulehe päevaülevaates!