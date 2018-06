Tahad Tallinnas Ronaldo või Griezmanni mängu nautida? Ole valmis eurosid luhvtitama.



Täna selgusid 15. augustil Tallinnas A. Le Coq Arenal toimuva UEFA superkarikamängu piletihinnad. Meistrite liiga võitja Madridi Reali ning Euroopa liiga tšempioni Madridi Atletico matši piletihinnad algavad 50 eurost. II kategooria piletid maksavad 90 eurot, III kategooria pääsmed 130 eurot.



Tavamüüki tuleb 8700 piletit. Nende hulgas on ka pääsmed mõlema klubi fännidele (2 x 1000) ehk eestlastele ja teistele peaks jääma jagamiseks 6700 pääset. Kuigi staadion ehitati 15 000 istekohaga, on matšil mahutavus 13 000, sest mängu mastaapsuse tõttu lähevad mõned kohad kaotsi - näiteks teleplatvormide või ajakirjanikele mõeldud sektori tõttu.

Kui raha jagub, on tarvis ka fortuuna abikätt. Piletite tellimine algab täna UEFA kodulehel. Üks inimene saab taotleda kuni neli pääset, õnnelikud staadionile pääsejad selgitatakse hiljem loosi teel.



Huvilised saavad enda ostusoovi esitada alates kella 13st, tellimisvoor pannakse lukku 26. juunil kell 15. Seega on aega täpselt kolm nädalat ning UEFA rõhutab, et registreerimisjärjekord pole oluline. Kohe täna pärastlõunal ei pea palavikuliselt pileteid tellima hakkama.