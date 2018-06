„5Taps“ (Eesti) vs. „HexCom“ (Slovakkia). „5Taps“ võitis skooriga 16-10.

„amp-de“ (Venemaa) vs. „Bambozl“ (Eesti). „amp-de“ võitis skooriga 16-8

„KufDumai“ (Leedu) vs. „GLF-“ (Ukraina). „GLF-“ noppis võidu tänu vastase loobumisele.

„SPLY“ (Läti) vs. „Amat“ (Eesti). „SPLY“ võitis skooriga 16-4



Poolfinaalid jagunesid järgmiselt: „amp-de“ vs. „5Taps“, kellest võitis „amp-de“ skooriga 16-6, ning „SPLY“ vs. „GLF-“ , kellest võitis „GLF-“ skooriga 16-8.

Lõpuks jõudis kätte ka kauaoodatud finaal, kus olid vastamisi Venemaa tiim „amp-de“ ning Ukraina meeskond „GLF-“. Pingelises mängus jäid seekord peale ukrainlased. Seisuga 16:13 läksid võit ning kopsakas rahaline auhind 500 eurot tiimile „GLF-“.