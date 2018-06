Varsti algaval jalgpalli MMil mängitakse ka Venemaa lõunaosas Rostovis ja Sotšis. Doni-äärses Rostovis asuvate kasakate esindaja igatahes teatas ette, et nemad ei taha suudlevaid mehi näha.

"Kui kaks meest hakkavad MMi ajal suudlema, teatame politseile ja palume neile tähelepanu pöörat. Edasine on juba politsei teha," ütles kasakate esindaja Oleg Barannikov portaalile sports.ru.

"Meil on omad väärtused - õigeusk ja perekond on kõige tähtsamad. Kasakad on pidanud liiga palju üle elama selleks, et üht või teist väärtust mingil põhjusel maha visata."

Teine kasakas Dmitri Voskressov toetas kamraadi: "Kõik sõltub politseist. Mewie võime teha märkuse. Paluda, et inimesed peaksid end kultuurselt ülal. Trahvida või kuidagi muud moodi karistada saab aga ainult politsei, meil pole selleks mingit õigust."