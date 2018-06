Eesti koondise kapten Kert Toobal ütles olulise mängu eel, et meeskonna jaoks on eesmärk selge. „Panused on teada, Slovakkial pole enam midagi mängus, meid viib 3:0 või 3:1 võit finaalturniirile. Slovakkia saab pingevabalt tegutseda ja võtab ilmselt riske. Tulemus sõltub aga eelkõige meie enda tegutsemisest ja tahame kodupubliku ees loomulikult hea esituse teha,“ kommenteeris Toobal.

Eesti koondise koosseis mänguks Slovakkiaga: Kert Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Henri Treial, Mart Naaber, Andri Aganits, Timo Tammemaa, Karli Allik, Robert Täht, Kristo Kollo, Rauno Tamme, Rait Rikberg, Silver Maar.

Alagruppides mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis ja kolme alagrupi võitjad ning finaalturniiri korraldaja pääsevad finaalturniirile, kust pääseb omakorda kaks paremat meeskonda üleminekumängudele, et võidelda ühe koha eest uue nimega Maailmaliigasse: FIVB Volleyball Nations League´i.

Rahvusnaiskond mängib Kosovoga

Naiste koondise peatreener Andrei Ojamets loodab Kosovo vastu põhimängijatele rohkem puhkust anda. „Üks eesmärk sai täidetud ja nüüd tahan, et kõik saaksid mängurõõmu tunda. Teiseks on finaalturniirile mõeldes oluline, et kõik oleksid mingi mängutunnetuse juba varem kätte saanud,“ sõnas juhendaja.

„Oluline on, et need, kes seni on suurt koormust kandnud, saaksid ka veidi puhata.“

Eesti naiskond on A-alagrupis teisel kohal, kuue mänguga oleme kogunud 11 punkti. Rootsil on liidrina 12 punkti, Šveitsil 7 punkti ja Kosovol punktiarve avamata.

Naiskonna koosseis mänguks Kosovoga: Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Marje Rosenblatt, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor.