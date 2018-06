Eile teatasid kõik jalgpalli MMil osalevad võistkonnad koosseisud, millega sõidetakse Venemaal peetavale finaalturniirile. Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA ametlik veebileht tõi seepeale välja hulga numbreid, mis koondiseid iseloomustavad. 736 mängijat on 32 koondise peale MMiks üles antud. Neist 200 on kaasa teinud ka mõnel varasemal MM-finaalturniiril. 2014. aasta MMil osales tänavustest palluritest 186, 2010. aasta MMil 61, 2006. aasta MMil 21 ja 2002. aasta suurvõistlusel oli kohal vaid Mehhiko keskkaitsja Rafael Marquez. Temast saab neljas mängija, kes on osalenud viiel MM-finaalturniiril, varasemast kuuluvad nimekirja Antonio Carbajal (Mehhiko), Lothar Matthäus (Saksamaa) ja Gianluigi Buffon (Itaalia). Rafael Marquez. (Hector Vivas) 100 protsenti Inglismaa koondislastest teenib leiba kodumaal. Venemaal on sama näitaja 91 potsenti (23st 21) ja Saudi Araabial 87 (23st 20). Senegali ja Rootsi koosseisus on aga ainult "võõrleegionärid".

53 mängijat on mõnel varasemal MMil värava löönud. Thomas Müller (Saksamaa) on selle arvestuse liider 10 tabamusega, järgneb James Rodriguez (Kolumbia), kes on sihile jõudnud kuuel korral. Thomas Müller. (MIGUEL MEDINA)

45 aasta ja viie kuu vanune on Egiptuse väravavaht Essam El-Hadary. Ta on kõige eakam mängija, kes on kunagi MMile pääsenud koondisesse valitud. Kui Egiptuse kauaaegne esiväravavaht platsile pääseb, ületab ta kolumbialase Faryd Mondragoni (43 aastat ja kolm päeva) rekordi ja El-Hadaryst saab läbi aegade vanim pallur, kes MMi matšis väljakul käinud. 19 aasta ja viie kuu vanune on Austraalia koondislane Daniel Arzani. Ta on noorim mängija, kes MMile valiti. Kokkuvõttes on pallurite keskmine vanus - 28 aastat - läbi aegade kõrgeim. 16 pallurit esindavad Manchester City klubi. 15 mängijat on Madridi Realist, 14 Barcelonast, 12 Chelsea'st, Pariisi Saint-Germainist ja Tottenham Hotspurist. Inglismaal teenivad leiba 124, Hispaanias 81 ja Saksamaal 67 mängijat. 16 kohtumist on MM-finaalturniiridel kaasa teinud Rafael Marquez (Mehhiko) ja Javier Mascherano (Argentiina). Lionel Messil (Argentiina) on kirjas 15 ja Mesut Özilil (Saksamaa) 14 kohtumist.