Mis saab edasi? "Elu näitab. Mul pole praegu mingisugust emotsiooni. See on klubi otsus ja nii on," arutles Vene napisõnaliselt. "Mulle pole keegi helistanud, ei oska midagi öelda."

Tartu Ülikooli kantsleri Meelis Luha sõnul oli akadeemilise spordiklubi rahaline puudujääk 2017. a lõpus ligikaudu paarsada tuhat eurot. "Kõige suuremad kulud on tekkinud korvpalliklubi tegevusest. Kui selle tegevus jätkub samadel põhimõtetel ja samas mahus, kasvab puudujääk aasta lõpuks poole miljoni euroni. Seetõttu on muudatused vältimatud," tõdes Luht, tuginedes spordiklubi rahalise seisu analüüsile. "Nüüd peame langetama otsused, kuidas minna edasi."

Tartu korvpallihuvilistele on teada, et Tartu Ülikooli korvpalliklubi on juba aastaid otsinud suuremat rahalist tuge väljastpoolt, sest ülikool ja Tartu linn kahekesi ei suuda klubi piisavas mahus toetada. Välismängijaid palgata on kallis, juba praegu moodustavad umbes kaks kolmandikku klubi kuludest profikorvpallurite töötasud. "Nimisponsorit on väga raske leida ja ka väiksemate toetajate otsimisel pole töö toonud piisavalt tulemusi. Sponsorluse maht võiks olla kolm kuni neli korda suurem kui praegu," rääkis Meelis Luht.

Luht rõhutas, et korvpall ei ole ülikooli põhitegevus. "Ei tohi unustada, et Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis tegeletakse ka muude spordialadega peale korvpalli. Meie eesmärk on toetada pigem üliõpilassporti, mis tähendab sportimise sidumist õppimise ja teadustööga. Seepärast olemegi otsustanud korvpallimeeskonda reformida," rääkis ta. "Me vaatame üle seniste mängijate lepingud ja loome uue, meie enda üliõpilastest koosneva meeskonna."

"Selliseid kokkuvõtteid tehakse iga hooaja lõpus, midagi eripärast siin ei ole," kirjeldas olukorra tagamaid Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi korvpallidivisjoni juht, TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi direktor Priit Kaasik.

Üliõpilasspordi arendamist jätkab spordiklubi tihedas koostöös TÜ sporditeaduste ja füsioteraapia instituudiga. "Kindlasti jätkub ka korvpallikooli tegevus. Meie eesmärk on pakkuda Eesti koondisele järelkasvu, toetades noori andekaid sportlasi," lisas Kaasik.

"Tahame, et Tartu Ülikool ja selle korvpallimeeskond oleksid atraktiivsed neile noortele, kes soovivad teha sporti ülikoolis õppimise kõrvalt," sõnas Meelis Luht. "Hakkame välja töötama tegevuskava, et noored teaksid, et nad on ülikooli meeskonda oodatud ja kuidas sinna jõuda."