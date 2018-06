TÜ ASK korvpallijuht Priit Kaasik tõdes, et Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna suurest mängust taandumine oli paratamatu ning sobivat alternatiivi polnud.

Mis saab nendest meeskonna liikmetest, kellel on kehtiv leping? "Need asjad räägitakse läbi. Aga siiani pole veel kellegagi räägitud. Otsus on alles väga värske. Enne seda ei saanud midagi arutada," vastas Kaasik. Janar Taltsil on lepingust järel üks, peatreener Priit Venel kaks aastat.

"Läheb raskeks," tunnistas korvpallijuht, et läinud hooaja tegijate Taltsi, Tanel Soku, Kristjan Kitsingu ja peatreener Vene jätkamine on vähetõenäoline. "Eks nad peavad ise ka mõtlema, mida tahavad. Paratamatult peab arvestama, et võme neist ilma jääda."

Mida see kõik Tartu korvpallisõbrale tähendab? "See, et me enam varasemal tasemel ei konkureeri, on täiesti selge. Aga teisest küljest tuleb nüüd tööd teha ja vaeva näha, et tagasi üles trügida. Võistkonnal peaks olema Tartu ja Tartu Ülikooli nägu," vaatas Kaasik tulevikku.