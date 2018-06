Alustame kõige tähtsamast. Pileteid on kolmes hinnakategoorias: 50, 90 ja 130 eurot ning pääsmed tulid müüki täna. Või õigemini, alates tänasest kuni 26. juuni kella 15ni saab Euroopa jalgpalliliidu kodulehel uefa.com oma ostusoovist teada anda, igal inimesel on võimalus taotleda kuni nelja piletit.

Seejärel on tarvis mõõdukat loosiõnne, sest soovijaid on kõvasti rohkem kui saajaid. Näiteks mullu Skopjes toimunud superkarikafinaali lootis staadionikatlas nautida üle 130 000 inimese.

Tallinna mänguks tuli tavamüüki 8700 piletit. Nende hulgas on ka pääsmed mõlema klubi fännidele (2 x 1000) ehk eestlastele ja teistest rahvustest spordisõpradele peaks jääma jagamiseks 6700 piletit. Kas fortuuna soosib kohalikke?

„Kuna mäng toimub Tallinnas, siis on loogiline, et eesti IP aadressid võivad saada mingisuguse toe selles loosis,“ sõnas eilsel pressikonverentsil jalgpalliliidu president Aivar Pohlak. „Ei ole ju mõistlik, et siia tulevad ainult inimesed mujalt.“

Kuigi staadion renoveeriti 15 000 kohaliseks, on matšil A. Le Coq Arena mahutavuseks 13 000, sest mängu mastaapsuse tõttu lähevad osad kohad kaotsi – näiteks peavad mõned istmed loovutama oma positsiooni telekaamera platvormidele ning laienevale meediasektorile.

Kes platsi äärde ei pääse, sel on jalgpallimelu jaoks veel üks õlekõrs – nimelt käib hetkel töö selle suunas, et finaali näeks Vabaduse väljakul suurelt ekraanilt.

Kas staarid on kohal?

„See on meie jaoks väga oluline mäng, võimalus võita järjekordne tiitel, järjekordne karikas. Teeme oma parima, et võita. Tuleme siia oma parimate mängijatega,“ sõnas eilsel pressikonverentsil Real Madridi esindaja Emilio Butragueno, kes sama klubiga mängijana kuuekordseks Hispaania meistriks kroonitud.

Sarnane üldine sõnum kostus ka Atletico asjapulga Clemente Villaverde huultelt. Bluff või mitte? Kuigi superkarikal on sõumängu kuulsus, on tiimid tavaliselt publikut rõõmustanud enamvähem hüva koosseisuga.

Jalgpalli MMi aastal ei saa aga midagi garanteerida. Kõik oleneb, kui kaugele koondised suurturniiril purjetavad. Kui Ronaldo rõõmustab 15. juulil Lužniki staadionil koos MM-karikaga, siis kas ta on kuu aega hiljem Tallinnas? Raske öelda. 2016. aasta superkarikafinaalist jäi samal aastal Euroopa meistriks kroonitud Cristiano eemale trauma tõttu, aga näiteks Gareth Bale ja Toni Kroos just seepärast, et neil oli EMi järel pikem puhkus.

STAARID KODUKAMARAL: Reali superstaari Ronaldo ja Atletico tähe Griezmanni koduklubid mängivad augustis Tallinnas. (REUTERS/Scanpix/Kai Pfaffenbach)

Lisaks liiguvad nii Ronaldo, Bale’i kui ka Atletico suurima tähe Antoine Griezmanni kohal pidevad üleminekupilved. Vähemalt Reali puhul on selge, et isegi kui mõni superstaar peaks leivaisa vahetama, ostetakse uued maailmakuulsad vutimaestrod asemele.

Võimsaim sündmus, mis Eestis toimunud?

Eilsel pressikonverentsil rõhutas ürituse mastaapsust jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.

„Algab teekond ühe võimsama sündmuseni, mis kunagi Eestis või Tallinnas on toimunud on või toimuma saab. Selliseid lihtsaid sõnu, et kui hea meel meil on ja kui suur asi see Eesti või Tallinna jaoks on, ei peagi ütlema. See on kõigile iseenesestmõistetav“

Heldeid sõnu jagas ka Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.