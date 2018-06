Madridi Reali ja Hispaania jalgpallikoondise keskkaitsja Sergio Ramos ütles kodumaisele meediale, et tema pole Meistrite liiga finaalis vigastada saanud Liverpooli staari Mohamed Salah' probleemides süüdi. "Kurat ja põrgu! Sellele olukorrale on nii palju tähelepanu pööratud. Ma ei tahtnud varem midagi öelda, sest see asi puhuti nii suureks. Kõigepealt haaras ta mul käest kinni ja siis kukkusime ümber. Kõik rääkisid, et ma tegin judovõtte, aga tegelikult sai vigastada hoopis tema vasak õlg, mitte parem," vahendas Ramose sõnu väljaanne AS. "Vahetasime Salah'ga mõned sõnumid ja ta polnud kuri. Kui talle oleks poolajapausil valuvaigistav süst tehtud, oleks ta saanud edasi mängida," lisas ta.

Egiptuse koondise talisman Salah saab 15. juunil algaval MMil mängida, aga praegu pole veel kindel, kas ja kui palju saadud vigastus teda Venemaal segab.

Ramos kommenteeris ka väiteid, et just tema põhjustas Liverpooli väravavahile Loris Kariusele peapõrutuse, mille tagajärjel puurilukk kaks Reali väravaga lõppenud eksimust tegi. "Ta ütles, et mu löök tegi ta oimetuks. Nüüd on puudu ainult see, et Roberto Firmino teataks, et tema külmetuse põhjustas minu higitilk, mis tema peale kukkus," ironiseeris hispaanlane.