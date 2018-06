USA juhtiv korvpalliajakirjanik Adrian Wojnarowski (ESPN) kirjutas oma Twitteri kontol, et Kaunase Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius käis NBA klubi Toronto Raptorsi peamänedžeri Masai Ujiri juures tööintervjuul.

Jasikevicius ja Ujiri said kokku Euroopa pinnal. Leedulasel polnuks aega ookeani taha lennata, sest Žalgiris mängib Leedu liiga play-off'i. Ujiri külastas Euroopa visiidil ka Itaalias Trevisos peetud NBA talendilaagrit, kus osales ka Henri Drell.

Raptors otsib juhendajat, kes suudaks kogenud tuumikule uue elu sisse puhuda. Alates 2011. aastast tüüris Kanada klubi Dwane Casey, aga pärast idakonverentsi poolfinaalis saadud 0:4 kaotust Cleveland Cavaliersilt otsustas Ujiri talle hundipassi anda. Põhiturniiril oli 59 võitu ja 23 kaotust saanud Raptors idakonverentsi parim klubi.

42aastast Jasikeviciust on seni seostatud Euroliiga klubidega, kelle sekka kuulub ka Moskva CSKA. Jasikevicius tõmbas lõppenud Euroliiga hooajal Žalgirise eesotsas CSKA-le koti pähe, sest Žalgiris sai Euroliigas kolmanda ja CSKA neljanda koha.

