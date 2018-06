Kui Tartu Ülikoolil pole enam võimalik jätkata korvpallimeeskonna toetamist senises mahus, siis pole midagi parata. Korvpallisõbrale, eriti Taaralinna omale on uudis muidugi mõru, aga tegelikult oligi väikestviisi imeks pandav, et ligi paarkümmend aastat lasti profisatsi hoida sisuliselt ülikooli spordiklubi teiste alade arvelt.

Küll on väga valus vaadata, kuidas asju aetakse – heade mõtete (kas tõesti?) linnas ju! Profiklubist amatöörsatsiks muundumist – midagi põhjalikumat ühe meeskonnaga peale pankroti enam juhtuda ei saa – arutati kitsas siseringis. Toimunust ei teavitatud isegi meeskonna peatreenerit Priit Venet, kel on veel kaks aastat kehtiv leping. Vene sai asjast teada ajakirjandusest. Viisakas olnuks aruteludesse kaasata ka meeskonda 2007. aastast saati kaheksal talvel oma hinge pannud ja tulevaks hooajaks samuti lepingut evivat Janar Taltsi.

„Need asjad räägitakse läbi. Aga siiani pole veel kellegagi räägitud. Otsus on alles väga värske. Enne seda ei saanud midagi arutada,“ vastas spordiklubi korvpallijuht Priit Kaasik küsimusele, mis saab kehtiva lepinguga persoonidest. Kas plaan B on ikka välja mõeldud juhuks, kui Vene ja Talts teatavad, et palun täitke kõik oma lepinguga võetud kohustused!

Kui ülikool ütleks näiteks mõnele tänasele otsustajale aasta või kaks enne tolle töölepingu kehtivusaja lõppu, et me tõmbame oma poe neli korda koomale ja hakake astuma, siis kuidas nad reageeriksid?