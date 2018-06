Koduseks MM-finaalturniiriks valmistuv Venemaa jalgpallikoondis lõpetas sõpruskohtumised 1:1 viigiga Türgi vastu.

Moskva CSKA staadionil peetud kohtumist asusid 35. minutil juhtima võõrustajad, värava sai kirja poolkaitsja Aleksandr Samedov. Türgi viigivärava eest hoolitses 59. minutil Yunus Malli.

Venemaa on MMil mängivatest koondistest kõige kauem võiduta olnud. Võimurõõmu maitsti viimati 2017. aasta oktoobris, siis oldi 4:2 üle Lõuna Koreast. Pärast seda on tehtud kolm viiki ja saadud neli kaotust.

