Eesti jalgpalli meistriliigas peeti teisipäeval kaks mängu. Tallinna FCI Levadia alistas võõrsil Tallinna Kalevi 4:0, Paide oli kodus samuti 4:0 üle Viljandi Tulevikust.

Levadia juhtis Kalevi vastu juba 12. minutiks 2:0, mõlemad väravad lõi Roman Debelko. 43. minutil suurendas Levadia edu Gando, kolmandal üleminutil oli täpne Nikita Andrejev.

Paide võidumängus säras kahe väravaga Henri Hanson, ühe tabamuse said kirja Kristofer Piht ja Samson Iyede.

Levadial on 17 mänguga kogutud 40 punkti, ühe mängu vähem pidanud Nõmme Kaljul on 38 silma. FC Floral on kolmandana 36 punkti, neil on samuti üks mäng varuks.

Tabeliseis: