Jalgpalli MMiks valmistuv Mehhiko jalgpallikoondis korraldas kohaliku meedia sõnul enne Venemaale sõitu metsiku pralle.



Väidetavalt algas pidu laupäeva õhtul pärast 1:0 võitu Šotimaa üle ning kestis järgmise päeva kella neljani. Kuuldavasti olid üheksa koondise jalgpallurit (nende seas ka näiteks Guillermo Ochoa ja Giovani dos Santos) peole kutsunud umbes 30 prostituuti.



Mehhiko jalgpalliliidu peasekretär Guillermo Cantu kommenteeris, et mängijad karistada ei saa, sest ühestki trennist nad ei puudunud.



"Vaba päev on vaba päev ja sellised on riskid, mis vabadusega kaasnevad," ütles mees.



Mehhiko pallurid on varasemaltki sääraste probleemide küüsi sattunud. 2010. aastal said paar koondislast pidutsemise eest kuus kuud koondisekeeldu. 2011. aasta Copa Americal palgati samuti prostituute ning Mehhiko alaliit karistas patustajaid taas poole aastase koondisekeeluga.